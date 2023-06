Los fans de los Jonas Brothers tienen otro motivo por el que alegrarse. Después del lanzamiento de su nuevo disco, bajo el título de The Album hace apenas un mes, hace poco comenzaron a surgír los rumores de una nueva colaboración con el grupo surcoreano TXT, colaboración que finalmente se ha confirmado.

Ambos grupos comenzaron a seguirse en sus respectivas cuentas en las redes sociales, algo que hizo que los rumores sobre una posible colaboración aumentasen. Y finalmente, fueron ellos mismos los que confirmaron que su esperada colaboración está a la vuelta de la esquina.

A modo de adelanto, los dos grupos han compartido a través de sus redes sociales un pequeño fragmento de su colaboración, que se publicará bajo el título de Do It Like That. Una canción en la que los Jonas Brothers se adaptan a la perfección al estilo K-Pop de TXT, en lo que podría ser una de las canciones que más suenen verano.

Do It Like That se trata de una canción muy esperada por los fans de ambos grupos, que tras el anuncio de su confirmación, finalmente han anunciado que verá la luz el próximo 5 de julio, mientras que el videoclip se publicará dos días más tarde, concretamente el 7 de julio.

Cabe destacar que los dos grupos se encuentran en un gran momento profesional. Mientras que los Jonas Brothers llevan más de 10 años sonando en todo el mundo, en los últimos años el éxito del grupo TXT ha crecido de una manera imparable.

Este grupo surcoreano tiene decenas de millones de seguidores en todas sus redes sociales, por lo que este primer contacto con unos artistas estadounidenses podría significar acercar el K-Pop a un público al que aún no ha llegado.