Jonas Brothers sorprende con ‘Waffle house’, su nuevo single

Los Jonas Brothers están de vuelta. El pasado viernes vio la luz Waffle House, su nuevo single. Se trata del nuevo adelanto de su esperado álbum de estudio, The Álbum, que tras haber tenido que retrasar la fecha de lanzamiento, finalmente estará disponible el próximo 12 de mayo.

«Al crecer, íbamos a Waffle House después de los espectáculos y se convirtió en nuestro santuario. Fue el lugar donde soñamos con ideas, el lugar donde trabajamos juntos para resolver nuestros problemas y el lugar donde finalmente nos dimos cuenta de que podíamos encontrar nuestro camino a través de cualquier cosa siempre que estuviéramos juntos», escribieron a través de su cuenta de Twitter sobre su nuevo single.

Se trata de una canción muy esperada por sus fans, que como era de esperar, tras su lanzamiento ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales, y que presentaron en directo en el programa de la televisión estadounidense Saturday Night Live.

Spent the day doing promo together in the city and it’s been so amazing seeing you all embrace this new song. Hope you’re loving “Waffle House” as much as we do and if you haven’t yet go listen now! pic.twitter.com/SlA4UmVX53

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) April 7, 2023