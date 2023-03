Jonas Brothers pone fecha de estreno a ‘Waffle House’, su nuevo single

Los Jonas Brothers están de vuelta. El pasado febrero ha visto la luz Wings, su nuevo single, el primer adelanto de su esperado álbum de estudio, The Álbum, que tras haber tenido que retrasar la fecha de lanzamiento, será publicado el próximo 12 de mayo.

Los artistas se encuentran en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras recibir su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, los Jonas Brothers están a punto de lanzar su nuevo disco y para celebrarlo han anunciado el lanzamiento de un nuevo single.

Para amenizar aún más la espera, los hermanos estadounidenses han sorprendido a sus fans al anunciar el lanzamiento de un nuevo single, bajo el título de Waffle House, que verá la luz el próximo 7 de abril, apenas un mes antes del lanzamiento de su nuevo disco.

Growing up, we would go to Waffle House after shows, & it became our sanctuary. It was the place we dreamt up ideas, the place where we worked through our problems together, & the place where we finally realized we could find our way through anything as long as we came together. pic.twitter.com/alKI8kfR7C

