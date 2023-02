Los Jonas Brothers reflexionan sobre su separación de 2013: “lo necesitábamos emocionalmente”

Los Jonas Brothers se encuentran en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras recibir su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, los hermanos están a punto de lanzar su nuevo disco. El éxito les persigue, sin embargo, hubo un momento en el que decidieron parar todo.

De ese parón, que tuvo lugar en el año 2013, han hablado los artistas en una entrevista con ABC News. Una entrevista en la que se han sincerado sobre aquel momento, del que este año se cumple una década, cuando decidieron darse un tiempo como banda y seguir sus caminos en solitario.

Joe Jonas expresó que la brecha entre él y sus hermanos llegó a un punto en el que se comunicaban únicamente a través de su padre, por lo que ahora ve que el tiempo separados fue necesario: “Lo necesitábamos creativamente”, expresó mientras Nick Jonas y Kevin Jonas asentían.

Nick Jonas opened up about what to expect from the @jonasbrothers’ new album ‘The Album’ pic.twitter.com/5GRC3HKv9R

— TODAY (@TODAYshow) February 7, 2023