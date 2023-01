Los Jonas Brothers anuncian la fecha de lanzamiento de su esperado nuevo disco

El 2023 se presenta como un gran año para los Jonas Brothers. El grupo estadounidense ya tiene todo preparado para el lanzamiento de su nuevo disco, que dará el relevo a Happiness begins, lanzado en el año 2019 que confirmaba su regreso a la música como grupo, tras unos años centrados en sus proyectos en solitarios.

La espera ha sido larga pero parece que el nuevo disco de los Jonas Brothers verá la luz antes de lo que sus fans se esperaban. A través de sus redes sociales, los artistas estadounidenses han compartido la fecha de lanzamiento del álbum, titulado The Album, que finalmente verá la luz el próximo 5 de mayo.

La noticia de la fecha del lanzamiento de su nuevo disco, ha coincidido con el evento en el que los Jonas Brothers han recibido su estrella en el emblemático paseo de la fama de Hollywood. Un reconocimiento merecido después de tantos años de éxitos.

En cuanto al nuevo disco del grupo, hace unas semanas Nick Jonas acudía como invitado al programa de Kelly Clarkson, The Kelly Clarkson Show, y allí, además de hablar sobre sus proyectos profesionales en solitario, también habló sobre el nuevo disco de la banda.

«El álbum está hecho», expresó Nick Jonas asegurando que tanto él como sus hermanos están «Muy emocionados por ello. Estamos en ese momento de planificación con la campaña, el álbum, el sencillo, todas las cuestiones que rodean a este proyecto».

Este disco es el esperado álbum es el que dará relevo a Happiness begins lanzado por los Jonas Brothers en el año 2019. Un disco que tuvo un éxito arrollador y que confirmaba la vuelta de los hermanos como grupo musical, después de unos años centrados en sus proyectos profesionales en solitario. Y todo apunta, a que este 2023 volverán a hacer historia con su nuevo disco.

Hollywood! Here we are 😎 So proud to officially be a part of the @WalkofFameStar! Thank you to each and every person who came out and watched the livestream to celebrate with us. Next up? New music! https://t.co/CjvOnTOPUg pic.twitter.com/5a1FFvXifJ

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) January 31, 2023