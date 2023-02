Jonas Brothers: los artistas amenizan la espera de su nuevo disco con ‘The Family Business’

El 2023 se presenta como un gran año para los Jonas Brothers. El grupo estadounidense se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco, que dará el relevo a Happiness begins, el álbum lanzado en el año 2019 que confirmaba su regreso a la música como grupo, tras un tiempo centrados en sus proyectos en solitario.

Bajo el título de The Album, el nuevo disco de los artistas estadounidenses finalmente verá la luz el próximo 5 de mayo. Además, este mismo viernes 24 de febrero los Jonas Brothers darán el pistoletazo de salida a su nueva etapa musical con el lanzamiento de WINGS, como primer single del disco.

De momento, son pocos los detalles que se conocen respecto a WINGS. El sonido o el género musical de su nuevo single es un misterio. No obstante, para amenizar la espera, los tres hermanos han sorprendido a sus fans con un lanzamiento muy especial titulado The Family Business.

Thank you so much to every single person who came out this weekend to Celebrate! So excited to start this next chapter with each and every one of you. WINGS drops on Friday!! pic.twitter.com/hnxG7JIaao

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) February 20, 2023