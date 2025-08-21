Una mujer muerta y un hombre herido tras saltar de un segundo piso en llamas en Alcalá de Guadaíra

Una mujer ha muerto este jueves en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras saltar al vacío desde la segunda planta de una vivienda en llamas. Su marido, que logró aferrarse a un aparato de aire acondicionado, ha resultado herido de gravedad.

El fuego se ha desatado sobre las 11:30 horas en un domicilio de la calle Arquitecto Aníbal González. El 112 ha gestionado casi una treintena de avisos por este suceso. Los testigos alertaban de que dos personas habían intentado huir del incendio saltando por las ventanas y se encontraban heridas.

El centro coordinador del 112 activó de inmediato a Bomberos, Policía Nacional, Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha desplegado un hospital de campaña en la zona y ha enviado tres UVI móviles.

🔴Muere una mujer y un hombre resulta herido al incendiarse una vivienda en #AlcaládeGuadaíra #Sevilla ➡️ Oye aquí la noticia https://t.co/CrCoLemf70https://t.co/pKmob9vkDY — EMA 112 (@E112Andalucia) August 21, 2025

Los bomberos desplazados al lugar han confirmado la muerte de una mujer tras precipitarse desde la segunda planta. No ha trascendido la edad de la víctima. El hombre logró agarrarse al aparato de aire acondicionado, aunque las llamas lo acabaron alcanzando y también tuvo que saltar. Ha resultado herido y ha sido evacuado a un centro hospitalario.

Además, un menor de edad logró salir de la vivienda por sus propios medios y ha resultado ileso. Otros dos menores que viven también en el domicilio no se encontraban en el piso porque estaban pasando el día en un parque de atracciones, según informa Diario de Sevilla. Las autoridades están investigando las causas del fuego.