Joe Jonas busca embajadores para su marca de sangría. El hermano mediano de los Jonas Brothers anunció el pasado jueves 30 de marzo una convocatoria para encontrar nuevos embajadores para su marca de sangría, bajo el nombre de Ohza.

«Noticias emocionantes… ¡A partir de hoy estamos abriendo solicitudes para unirse a #OhzaCrew!» escribió el artista a través de su cuenta de Instagram, antes de explicar en el video que lo acompaña las condiciones para poder participar y convertirse en embajadores de su marca.

Y añade: “Sí, recibirás Ohza gratis que, quiero decir, es delicioso, y trabajaré directamente con el equipo y conmigo en contenido, eventos este verano, nueva mercancía y mucho, mucho más. Así que ve al enlace y aplica ahora mismo. ¿Que estas esperando? ¡Únete a mi equipo!».

