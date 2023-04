Los Jonas Brothers afirman que su próximo disco es “el mejor trabajo” que han hecho

«A veces, los mejores proyectos tardan un poco más de lo planeado originalmente. Retrasaremos la fecha de lanzamiento de THE ALBUM una semana al 12 de mayo y también lo lanzaremos en vinilo», escribieron los artistas en sus redes sociales.

No obstante, a pesar de haber retrasado la fecha de lanzamiento, los integrantes de los Jonas Brothers están seguros de que la espera merecerá la pena, pues recientemente han afirmado que su nuevo disco es su mejor trabajo hasta la fecha.

For the first time, the three of us are in the same place in life – and as we continue to grow as brothers, husbands, fathers & artists, this project is a window into our lives. It’s the story of where we have been, what we have learned and where we are now. pic.twitter.com/GfReExmOyc

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) March 23, 2023