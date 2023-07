Billy Joel y Joe Jonas hacen historia al cantar ‘Uptown Girl’ en Londres

Todos los años para estas fechas de verano se organizan el Hyde Park de Londres una serie de conciertos bautizados como British Summer Time – Hyde Park. Uno de los artistas que ha albergado estos shows es al mítico Billy Joel.

El cantante lo ha vuelto a hacer y es que después de cumplirle un sueño a Olivia Rodrigo al subirla a cantar con él en el escenario del Madison Square Garden de Nueva York, esta vez le ha tocado el turno a Joe Jonas. Tal y como el hermano mediano de los Jonas Brothers ha desvelado, ha conseguido vivir “un momento” que estaba dentro de su “lista de deseos”.

A través de sus redes sociales, Joe ha subido un vídeo que recopila los momentos antes de subir al escenario y el momento preciso en el que aparece sobre él. Antes de subir al escenario contaba que había estado ensayando y que estaba “algo nervioso” pero que “la persona con la que voy a cantar es increíble y me ha hecho sentir muy cómodo”. Debido a la juventud de sus fans y a que el joven no dice nombre, muchos no sabían exactamente con quien iba a cantar realmente.

Billy Joel llevaba cuatro años sin pisar Reino Unido así que el pasado 7 de julio un montón de personas estaban deseando verle actuar esa noche. El integrante de los Jonas fue el invitado sorpresa del concierto y apareció hacia la parte final de la actuación para interpretar Uptown Girl, el éxito de 1983 del estadounidense.

La canción pertenece al disco An Innocent Man lanzado ese mismo año y llegó al puesto número 3 de la lista Billboard. Su fama no se limitó solo a Estados Unidos y seguro que si la escuchas te suena su melodía y su pegadiza letra que comienza así: “Uptown girl, she’s been living in her uptown world. I bet she’s never had a backstreet guy, I bet her momma never told her why”.