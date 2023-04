Los Jonas Brothers actuarán dos noches seguidas en el Yankee Stadium de Nueva York. A través de sus redes sociales, los artistas estadounidenses han anunciado que el emblemático recinto albergará un segundo concierto el domingo 13 de agosto, sumándose al concierto previamente anunciado el sábado 12 de agosto.

En sus dos espectáculos en el Yankee Stadium, los Jonas Brothers interpretarán las canciones de sus álbumes anteriores. junto con nuevas canciones que formarán parte su sexto álbum de estudio, The Album, cuyo lanzamiento está programado para el 12 de mayo.

Tras anunciar el retraso del lanzamiento del álbum, y tras el éxito de Wings, el primer sencillo del disco, hace unos días sorprendieron a sus fans con el lanzamiento de Waffle House, otra de las canciones incluidas en su nuevo álbum de estudio.

New York!! We can’t believe the response to our show at @yankeestadium, so we’re adding a second night on August 13th 🙌🏻 pic.twitter.com/GKMYgkeLRO

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) April 11, 2023