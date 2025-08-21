Detenidos dos hermanos en Palma por acuchillarse y darse una paliza por un tema económico

La Policía Local de Palma ha detenido a dos hermanos por un presunto delito de lesiones en el ámbito familiar tras una agresión mutua con diversos objetos, incluyendo un cuchillo de cocina. Los hechos se desencadenaron a raíz de una discusión entre familiares en un domicilio de la calle Francesc Fiol i Juan.

Los agentes, adscritos a la Unidad Nocturna (UNOC), fueron comisionados por la Base del 092 a la vivienda sobre las 22:40 horas del 14 de agosto, alertados por un ciudadano, quien manifestó que había sido agredido con un cuchillo por su hermano.

El requirente, que esperaba en la entrada del edificio, presentaba una herida incisocontusa en la cabeza con abundante sangrado y hematomas en el pecho y el bíceps. Una vez en el domicilio, su hermano reconoció haber mantenido una discusión y haberlo agredido. Este último, también presentaba lesiones, una herida incisa en la zona parietal derecha y una herida contusa circular. Ambas partes reconocieron haberse peleado por motivos económicos que no quisieron precisar.

Durante la inspección ocular de la vivienda, los agentes localizaron un cuchillo de cocina de 33 cm de longitud, una olla con el asa rota, una espátula y una barra extraíble del reposabrazos del sofá con restos de sangre. Todos estos objetos fueron utilizados en la pelea.

Ambos hermanos, españoles de 35 y 30 años, fueron detenidos por dos presuntos delitos de lesiones en el ámbito familiar. Antes de ser ingresados en el Depósito Municipal de Detenidos fueron trasladados y atendidos en el Hospital Universitario de Son Espases.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma se hizo cargo de las diligencias policiales y una vez concluidas puso a los detenidos a disposición judicial. Ambos quedaron en libertad sin fianza y sin fijar ningún tipo de medidas cautelares contra ninguno de ellos.