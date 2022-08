Jennifer Lopez sorprende con la primera imagen de su vestido de novia

Jennifer López nos ha dejado a todos con la boca abierta tras compartir en Instagram algunas de las fotografías que le hicieron en su boda. La artista ha sido capaz de sorprender a todos sus fans con un vestido de novia de ensueño.

Hace menos de una semana desde que Ben Affleck y Jennifer López se dieron el “sí, quiero” por segunda vez en sus vidas. Ambas celebridades se encuentran más felices que nunca y, todavía, con una resaca emocional que durará, por lo visto, bastante tiempo.

Y es que un enlace tan especial, aunque ya haya tenido lugar anteriormente, siempre es capaz de conmover a todo el que lo presencia. No hemos podido ver las fotografías del enlace hasta ahora, que JLo se ha decidido a postear, tanto en Instagram como en su página web, cómo iba vestida para una ocasión tan especial como esta.

La artista se muestra en su post de Instagram en primer plano, con un velo que cubre su cara, un rostro serio, el pelo recogido y un eyeliner de infarto.

Sus joyas dejan ver unos diamantes preciosos y, si hablamos del vestido, la artista optó por el cuello alto, que va acompañado de plumas. Sin duda alguna, este es un detalle que Jennifer López viste a la perfección, pues es digno de una artista como ella.

El vestido, que es de la famosa y prestigiosa firma de Ralph Lauren, ha sido capaz de maravillar a miles y miles de personas. Así lo ha demostrado la marca de lujo, que ha compartido vía Instagram, también, una fotografía de cuerpo entero de la cantante en la que se puede apreciar cómo es el vestido en su totalidad.

La cantante, que apostó por un look de corte de sirena con una falda impresionante de volantes, consiguió causar sensación el día de su boda. El escote tan pronunciado en la espalda fue, sin duda alguna, uno de los detalles que hicieron que Jennifer López luciera este vestido con excelencia.

Pero este no fue el único vestido por el que la artista se decantó para uno de los días más especiales de su vida. ¡La intérprete de On The Floor llevó hasta tres vestidos el día de su boda!

Y es que una celebración millonaria de tal calibre no podía ofrecer menos. Con un coste de un total de siete millones de dólares, ambas celebridades se coronaron con una boda que duró hasta tres días y que se celebró en la mansión que el actor tiene en Georgia.

Así ha sido como la famosa pareja de Hollywood se ha dado el sí quiero, demostrando que el amor que se tienen el uno por el otro es de otro mundo y dejando marcada en la historia la fecha del 19 de agosto como una de las más especiales de sus vidas.