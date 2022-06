Este miércoles Jennifer Lopez estrenó su documental Halftime en el prestigioso Festival de Tribeca en Nueva York. La artista causó furor con un impresionante vestido diseñado por Tom Ford, luciendo el anillo de compromiso de Ben Affleck, y una sonrisa imborrable a su llegada al United Palace en Manhattan.

El documental Halftime que se estrenará el próximo día 14 de junio en Netflix, narra como se preparó la artista neoyorkina para su actuación en la Super Bowl junto a Shakira. Juntas hicieron historia con su brillante actuación, sin embargo, ahora se ha sabido que Jennifer Lopez nunca creyó que fuese buena idea juntar a dos estrellas latinas en aquel escenario.

«Tenemos seis minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco», se escucha decir a Jennifer Lopez en el documental, quejándose del poco tiempo que tenían de actuación.

«Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile”, añade con el rostro serio. En cuanto a su actuación junto a Shakira, la artista explicaba que para ella: «Esta es la peor idea del mundo que dos personas actúen en la Super Bowl. Fue la peor idea del mundo»

No obstante, Jennifer Lopez creía que era una mala idea no por el hecho de compartir escenario con Shakira, sino por haber elegido a dos grandes estrellas latinas para el show de la Super Bowl. “Esto es algo por lo que he estado trabajando y esperando durante años”, señala la artista.

“Fue un insulto pensar que necesitabas a dos latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho una artista”, dijo su manager Benny Medina en el documental. Unas declaraciones que como era de esperar, han sido muy comentadas a través de las redes sociales.