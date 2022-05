Jennifer Lopez no ha dejado de triunfar que saltó a la fama en 1999 con su single ‘If You Had My Love’. La gran diva latina de la música a nivel mundial, actriz y empresaria, ha luchado desde que era muy joven por llegar a donde está. Y ahora, Netflix recogerá su historia en un documental.

Tras embarcarse en la dirección de una película sobre las mujeres que habitaron el emblemático hotel Barbizon y de dirigir junto a su productora una serie sobre La Cenicienta, la artista estadounidense estrenará un documental junto a Netflix que recorrerá su trayectoria.

Este documental repasará la carrera de Jennifer Lopez desde sus inicios, tanto en su faceta como actriz y su trayectoria en la industria de la música, como sus proyectos como empresaria, centrándose además en su actuación en el medio tiempo de la final de la ‘Super Bowl’ en el año 2020.

LET’S. GET. LOUD. El documental ‘Jennifer Lopez: #Halftime’ llega el 14 de junio. pic.twitter.com/JZ62DnFp9s — Netflix España (@NetflixES) May 18, 2022

El título del documental ‘Jennifer Lopez: Halftime’, hace honor a su actuación en la ‘Super Bowl’, así como a su edad. Un proyecto audiovisual que destaca el momento de su vida tan dulce que está viviendo, pero que también recoge lo mucho que ha sido cuestionada, tanto de cantante como d actriz, a lo largo de su carrera.

A sus 52 años, Jennifer sigue al pie del cañón sumando proyectos, a cada cual más exitoso. De esta forma, el documental también recoge la exigencia, el perfeccionismo y la tenacidad con la que trabaja para alcanzar el éxito, tanto a nivel personal como profesional.

El documental de JLo se presentará al público el próximo 8 de junio durante el Festival de Tribeca, un evento de cine celebrado en Nueva York y creado en el año 2002 por la productora Jane Rosenthal y por el actor Robert De Niro. Y tan solo una semana después, el 14 de junio, el documental llegará a Netflix.