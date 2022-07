Jennifer Lopez: Alex Rodríguez se deshace en halagos hacia su ex pareja

Alex Rodríguez y Jennifer Lopez fueron durante muchos años una de las parejas de moda del mundo de las celebrities. Sin embargo, decidieron poner punto y final a su relación sentimental el pasado 2021, cuando la artista estadounidense regresó con su ex pareja, Ben Affleck.

Ambos volvieron a rehacer sus vidas. Mientras que JLo volvió con su expareja de hace 17 años, Ben Affleck, con quien al parecer ya se habría casado, Alex Rodríguez también ha vuelto a encontrar el amor. Y parece, que no hay nada de rencor entre la artista estadounidense y el ex jugador de los Yankees.

Durante una entrevista para el Podcast de Martha Stewart de iHeartRadio, Alex Rodríguez ha declarado ser el fan número uno de Jennifer Lopez, demostrando que la relación entre ellos, a pesar de la ruptura, sigue siendo cordial y que la admiración sigue ahí.

«Ella es el ser humano más talentoso con el que he estado, la más trabajadora y creo que la mejor artista del mundo hoy en día», expresó el empresario durante la entrevista. Una entrevista en la que por el contrario, prefirió no hablar sobre su relación sentimental con Kathryne Padgett.

«Estoy pasando mucho tiempo con mis hijas, tratando de estar en casa, viajar un poco menos y poner mucha energía en mi asociación con los Timberwolves. Nunca he estado más saludable, más feliz y más agradecido por esta vida increíble que el buen Dios me ha dado», señaló sobre su vida actual.

Y es que la ex pareja de Jennifer Lopez está volcado con sus dos hijas, Natasha , de 17 años, y Ella, de 14: «Me despierto todas las mañanas y agradezco al buen Dios por mi salud y por mis hermosas hijas. Ese es mi enfoque número uno en la vida», expresó durante la entrevista.

Back with my Tashi after 3 weeks! ❤️ pic.twitter.com/c68KVYd5eB

— Alex Rodriguez (@AROD) July 10, 2022