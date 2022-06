Jennifer Lopez: emotivo mensaje a Ben Affleck en los ‘MTV Movie & TV Award’

Jennifer Lopez no deja de cosechar éxitos profesionales. La artista neoyorkina acudió a los los premios MTV Movie & TV Awards y rompió a llorar al recoger el galardón ‘Generation Award’, que rinde homenaje a aquellos artistas que, gracias a su trabajo, se han convertido en personajes familiares para el público.

La artista realizó uno de los discursos más emotivos de la noche. Jennifer Lopez no se olvidó de nadie, se lo dedicó a sus fans, a las personas que le enseñaron a amar y a las que le rompieron el corazón, a sus hijos, los mellizos Max y Emme, de 14 años y por supuesto a su prometido, el actor Ben Affleck.

«Quiero dar las gracias a todas las personas que me ha dado esta vida. Quiero agradecer a las personas que me dieron alegría. Y a las que me rompieron el corazón. A los que fueron verdaderos y a los que me mintieron», comenzó diciendo la artista, visiblemente emocionada.

From Selena to Hustlers to Marry Me, @JLo has ~always~ understood the assignment 🎥 That’s why she was named our Generation Award Honoree!

Re-live the 2022 #MTVAwards with us – watch On Demand now! pic.twitter.com/O11cuXt4fn

— Movie & TV Awards (@MTVAwards) June 6, 2022