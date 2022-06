El documental de Jennifer Lopez para Netflix se presenta como uno de los grandes éxitos del año. Bajo el título de Halftime, la artista neoyorkina hará un repaso de su vida profesional desde sus inicios, mientras se prepara para la actuación de su vida en la final de la Super Bowl.

La artista recuerda las críticas que sufrió a lo largo de los años por su físico, así como las trabas y los impedimentos que tuvo que superar, tanto por ser mujer como por ser latina en una industria llena de hombres, así como también recuerda como aprendió a confiar en sí misma cuando nadie lo hacía.

En el documental, Jennifer Lopez también habló sobre la presión que sufrió para tener un cuerpo que entrase dentro del canon de belleza estipulado, cuando ella siempre había sido una mujer con curvas, algo por lo que al principio sufrió muchas burlas.

“My whole life i’ve been battling and battling to be heard… to be seen… to be taken seriously.”

Jennifer Lopez’s Halftime is now on Netflix pic.twitter.com/kM1SRCGspQ

— Netflix (@netflix) June 14, 2022