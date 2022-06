Hugo Cobo sorprende con ‘Lo siento cariño’, su nuevo single

Hugo Cobo ha vuelto por todo lo alto. El artista lanzó el pasado viernes 3 de junio, ‘Lo siento cariño’, su nuevo single. Un proyecto tras el cual, podría llegar el esperado anuncio de su primer álbum de estudio, después de sus dos primeros EPs

Con esta canción, el artista cordobés vuelve a demostrar que apostando por su estilo personal gamberro y lleno de energía, para su nueva etapa después de lanzar sus once primeras canciones, tras su paso por ‘OT 2020’.

Una canción muy pegadiza, compuesta por el propio artista y con su indudable sello personal, con la que Hugo Cobo se ha vuelto a superar a sí mismo una vez más. Y es que no cabe duda de que el artista cordobés se encuentra en el mejor momento de su carrera.

💋Lo siento cariño YA DISPONIBLE en todas las plataformas digitales https://t.co/ZuJH4rNdDh — HUGO COBO (@xhugocobox) June 2, 2022

«Y es que cuando tuvimos que vernos de nuevo algo que dejó de latirme palpitó de lleno. Se tuvo que acabar para empezar de cero, para tener otro primer beso. De esos que te dan rabia porque no aprovecho por culpa de mi mente de niño pequeño. No me sé ni explicar, no me entienden, dirán, pero contigo yo me llevo el premio», dice la letra de esta canción tan pegadiza, con la que ha conquistado a todos sus fans.

Por otro lado, el lanzamiento de ‘Lo siento cariño’ ha llegado acompañado de un videoclip muy especial, que como era de esperar, tampoco ha tardado en convertirse en todo un éxito en YouTube. Un videoclip con toques veraniegos y la energía desbordante del artista, que nos transporta al verano.

Un videoclip que ha se ha colado entre las tendencias de YouTube, y que se ha llenado de comentarios de sus fans, alabando tanto la canción en sí como el trabajo que hay detrás del videoclip. ¡No te lo puedes perder!.