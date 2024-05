‘El Hormiguero’ recibe esta noche al actor que está vetado de los Oscar durante 10 años

El Hormiguero vive su semana llena de actores con la visita de uno de los grandes de Hollywood esta noche. Después de la entrevista de Carmen Maura y Eva Longoria, Pablo Motos se reencuentra con un viejo amigo del programa desde hace años.

Will Smith regresa tras años sin aparecer en el plató del show de Trancas y Barrancas, además de ser su primera visita después de protagonizar uno de los momentos más recordados de los premios Oscar. En esta ocasión se sentará con su amigo valenciano, uno de los pocos que podrá hacerle preguntas en un momento muy delicado de su carrera, por lo que se espera que sea una entrevista lejos de cualquier polémica.

Will promocionará la película Bad Boys: Ride or Die, que se trata de su primera película después de partir, literalmente, la cara a Chris Rock en la ceremonia de los premios de cine del año 2022. Es por eso que esta película es crucial para que su carrera y su imagen internacional pueda recuperarse después de la enorme polémica.

Pese a que pidió perdón de forma casi inmediata, a la Academia de cine de Estados Unidos no le tembló el pulsó y castigó al invitado de El Hormiguero con 10 años de prohibición de asistir a la ceremonia de premios, que sigue cumpliendo.

Lo que dijo el presentador de El Hormiguero sobre la agresión

Solo unas horas después de la polémica ceremonia de 2022, Pablo Motos tuvo que hablar de su amigo y de su agresión, un momento muy esperado por todos. «Will Smith es, probablemente, una de las personas más especiales que he conocido en mi vida. No es una persona violenta. Es cualquier cosa menos una persona violenta, lo único que quiere es que todo el mundo a su alrededor esté feliz», comenzó diciendo.

«Tiene un talento incuestionable, tiene un corazón de oro y seguramente ese corazón haya sido el que le traicionó anoche», así justificó lo sucedido. «Chris Rock tiene que saber que cuando tú usas la libertad de expresión en público tienes que asumir que vas a pagar un precio. La libertad de expresión no es gratis y eso lo sabemos los que estamos en esta mesa», decía dejando claro que parte la culpa también la tuvo el humorista.

💬 Pablo Motos: “La violencia es injustificable. Will Smith ha metido la pata” #AcostaEH pic.twitter.com/cKalfCQgtV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 28, 2022

«Y si tú eres Will Smith y alguien te hace un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público, a lo mejor colapsas y decides darle un bofetón también en público», remató su intervención.