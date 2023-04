‘El Hormiguero’: Michelle Jenner confiesa cuáles son sus curiosas aficiones

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega, con Michelle Jenner y Ana Polvorosa como invitadas. Las actrices acudieron al programa para presentar la serie Tú también lo harías, que se estrenará el próximo 26 de abril en Disney+.

Se trata de una serie que mete de lleno a los espectadores en un atraco a mano armada en una línea de autobús de Barcelona, y que se salda con tres atracadores muertos, un cuarto en busca y captura y seis testigos que son incapaces de identificar al fugitivo.

«Hay un autobús en el que hay un atraco y en un momento determinado un personaje se levanta y acaba con la vida de los tres atracadores. Entonces empieza una investigación policial para averiguar qué es lo que ha pasado, pero ninguno de los testigos que estamos en ese autobús recordamos la cara de ese justiciero», explicó Michelle Jenner sobre la trama de la serie.

«La serie tiene muchos giros y a partir del cuarto capítulo, explota. Pasan muchas cosas, muchas cosas cambian, y el espectador no sabe qué es lo siguiente que va a pasar y está todo el rato en vilo», continuó explicando Michelle Jenner.

Tras hablar de la serie, Pablo Motos preguntó a la actriz barcelonesa sobre una de sus aficiones más curiosas. ¿Es verdad que te haces tus propios muebles? Y no digo la típica mesilla de Ikea?». A lo que ella contestó que «me gusta mucho trabajar con madera y tengo una caladora».

La actriz explicó que ha realizado varios de los muebles que tiene en su casa. «me he hecho la mesa de la televisión y una estantería, es que me relaja. También tengo un huerto en el que ahora me encantaría plantar tomates y pepinos», explicó entre risas. «Yo tuve un huerto también, pero hace tiempo ya», concluyó Ana Polvorosa en El Hormiguero.