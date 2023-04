‘El Hormiguero’: William Levy se sincera sobre las escenas de sexo de ‘Montecristo’

Una noche más, El Hormiguero regresó este lunes a Antena 3 con una nueva entrega. El programa presentado por Pablo Motos comenzó la semana con la visita del actor William Levy, que acudió para presentar Montecristo, la nueva serie que llegará a Movistar+ este viernes 21 de abril.

Se trata de la adaptación de la película del 2002 El Conde Montecristo. En ella, el actor cubano dará vida a un misterioso empresario de éxito que alcanza en la élite mundial sin que nadie sepa como ha llegado tan alto ni el origen de su fortuna.

Actualmente William Levy reside en Miami, donde está grabando una nueva serie. No obstante, no descarta fijar su residencia en España. «Es muy grande esa posibilidad. Me encanta España. Pasé seis meses aquí volvería a pasar seis meses, y seis, y seis, y seis, y seis más… Toda la vida», expresó el actor durante la entrevista.

.@willylevy29 protagoniza y produce una nueva serie, “Montecristo”, que se estrena el 21 de abril en @MovistarPlus #WilliamLevyEH pic.twitter.com/G7Helo3zSQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 17, 2023

En cuanto a Montescristo, William Levy explicó que: «En esta versión, el protagonista nace y se cría en Cuba bajo el comunismo, se enamora de una chica que viene de España y le culpan de haber matado a alguien que no mató. Entonces es encarcelado, pero escapa y recibe una fortuna para llevar a cabo su venganza».

El actor también explicó como ha sido su trabajo como productor de la serie: «Siempre me ha encantado la producción porque siempre me ha gustado cuidar el proyecto. En ocasiones he sido parte de proyectos que los productores no han cuidado como era debido y al final mi trabajo ha salido perjudicado. Al producir tienes la oportunidad de opinar un poco más y de cuidar el producto un poco más», expresó.

Por otro lado, Pablo Motos mencionó a labor del coach de intimidad en la ficción y destacó que en Montecristo hay escenas de sexo, pidiendo a William Levy que certificara que el culo de su personaje es realmente el suyo, a lo que el actor respondió de manera afirmativa.

«Una cosa es que hagas las escenas y que luego veas tus nalgas con tu gente, pero ver tus nalgas en la premiere junto a 2.000 personas no es lo mismo», recalcó el actor entre risas, haciendo hincapié en lo importante que ha sido el coach de la intimidad en el rodaje.