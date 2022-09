¿Qué ha pasado con ‘El hombre de negro’ de ‘El Hormiguero’?

Tras más de 17 temporadas en antena, ‘El Hormiguero’ se ha consolidado como uno de los espacios más exitosos de nuestra televisión. De hecho no tiene rival en la franja que ocupa del «acces prime time» y aunque todos asociamos este espacio de entrevistas a su presentador Pablo Motos, y también a sus hormigas, Trancas y Barrancas, lo cierto es que los colaboradores juegan también un papel importante. De hecho desde su estreno en 2006 ha contado con muchos colaboradores aunque tal vez el más recordado de todos sea el famoso ‘Hombre de negro’ , pero ¿qué fue de él? ¿Por qué dejó el programa?.

¿Qué ha pasado con ‘El hombre de negro’?

Los fans del programa estrella de Antena 3 recordarán el ‘Arte a lo bestia’, una de las secciones con las que Pablo Motos impresionaba a sus invitados en ‘El hormiguero’. El creador de aquellos momentos espectaculares no era otro que Pablo Ibáñez, más famoso por ser el el ‘Hombre de negro’, que decidió abandonar el espacio en pleno éxito.

Su llegada a la televisión se produjo de forma casual, ya que en un primer momento se formó en Ciencias Económicas y Empresariales. Lejos de ejercer, pronto comenzó a labrarse una carrera en el mundo de la producción en empresas audiovisuales.

Desde el 2006 comenzó a trabajar en el formato de Pablo Motos donde pudo comenzar a estar frente a las cámaras para realizar experimentos de lo más llamativos. Se mantuvo en el programa hasta el año 2017, momento en el que decidió cambiar de aires y abandonarlo.

Así fue su salida de ‘El hormiguero’

El madrileño aseguró que no había ningún tipo de polémica tras su marcha, solo un agotamiento mental después «de haberlo dado todo durante tantos años». Pese a todo, los espectadores de ‘El hormiguero’ siempre le recordarán como aquel tipo serio que siempre vestía de negro y sufría las continuas burlas de Trancas y Barrancas.

Participa en un programa de baile y encuentra el amor

Tras su salida, demostró que estaba dispuesto a probar suerte en otros formatos. Fue uno de los invitados estrella de ‘Top Chef’ en Antena 3 así como de ‘OT ‘ en TVE y después le vimos poner muchas ganas en ‘Bailando con las estrellas’ también de TVE durante el 2018. Sin embargo dejó claro que el baile no era lo suyo, aunque sí que pudo compartir buenos momentos con Rosa, la bailarina que le enseñaba las coreografías.

Con Rosa Carné formó una bonita relación que ha pasado desapercibida hasta el año 2021, cuando ella participó en el programa ‘The dancer’ de TVE. Para darle su apoyo en un momento tan importante, Pablo decidió acudir al plató y hacer pública su relación.

Su relación con el mundo del baile está clara, pero ‘El hombre de negro’ siguió adelante con su carrera televisiva con nuevos proyectos. En concreto, le vimos aportar su experiencia en concursos como ‘Vaya crack’, otro formato para TVE emitido en 2019 con Roberto Leal como presentador y en el que Pablo Ibáñez fue el encargado de poner en apuros a los concursantes.

«Mi trabajo consiste en coger las pruebas que los concursantes van a tener que pasar y crear algo espectacular», aseguraba en su día antes del estreno. El espacio pasó sin demasiado éxito por la parrilla de la cadena pública, donde coincidió como decimos con Leal, que posteriormente trabajaría bajo las órdenes de Pablo Motos en ‘El desafío’, dado que este es una producción de 7 y Acción, la productora de Motos, para Antena 3 en colaboración con Atresmedia.

Otro formato en el que participó fue ‘Atrápame si puedes Celebrity’, un concurso que ya lleva emitidas seis temporadas en Telemadrid y cuyo premio es solidario de modo que no a nadie le extrañó a nadie la presencia de ‘El Hombre de Negro’, dado que también es conocido por su vertiente solidaria. De hecho, es miembro de honor de la Fundación JuegaTerapia y además es su socio número 1. Y no sólo eso, también lanzó una marca de ropa junto a Pilar Rubio bajo el nombre Like Father Like Son! para vestir igual a padres e hijos y que se vendió en El Corte Inglés.

Qué hace «El Hombre de negro» actualmente

Aunque en la actualidad Pablo está desaparecido de la televisión, sigue con numerosos proyectos. El más mediático es su propio canal de Twitch, donde entrevista a todo tipo de personajes conocidos en su espacio llamado ‘The black box’, donde ha entrevistado a muchos de sus excompañeros de ‘El hormiguero’.

Pero además recientemente se embarcaba en un negocio bastante curioso junto a sus hermano Juan Ibáñez y sus socios, Sergi y Marc Alós. Los cuatro han abierto una tienda en Madrid de caganers, las figuras más curiosas del belén en Cataluña y en la que se pueden encontrar caganers que representan a todo tipo de personajes famosos y celebridades.

⁉ 𝗤𝘂𝗲́ 𝗹𝗲𝘀 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗼́ 𝗮 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗴𝗮𝗻𝗲𝗿𝘀 𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱? 🗣️ Responden los hermanos Pablo y Juan Ibáñez y Sergi y Marc Alós, que codirigen el negocio 📍 Calle Mayor 82 #caganermadrid @hdnegro @juanhormiguero @sergialos pic.twitter.com/aPykxcGs5a — Caganer.com (@caganers) June 13, 2022

Con su canal de Twitch y este nuevo negocio Pablo Ibáñez ocupa actualmente su vida aunque para todos seguirá siendo siempre el inolvidable ‘Hombre de negro’.