El Hormiguero cerró la semana con la visita de Sonsoles Ónega. La periodista acudió este jueves al programa de Antena 3 para hablar de la nueva temporada de Y ahora Sonsoles, el formato que desde hace un año presenta cada tarde en la cadena principal de Atresmedia.

Un día antes, el programa recibió la visita de Manuel Turizo. El artista acudía a El Hormiguero por segunda vez, en esta ocasión para celebrar sus éxitos profesionales, pues Pablo Motos le hizo entrega de los discos de platino que aún le faltaban de La Bachata y El Merengue.

Además de la visita del artista colombiano, el miércoles también hacía su entrada en plató El Monaguillo, que celebraba diez años en el programa de Antena 3, en esta ocasión, con su sección de productos japoneses. Pues el humorista tiene desde el año 2013 un espacio en el que lleva a plató los objetos más surrealistas que se pueden adquirir en Japón.

¡Vuelve la fantasía!, @elmonaguillo inaugura la nueva temporada con un nuevo sistema para sentirte como en casa #TurizoEH pic.twitter.com/kkpTwXhgn3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 27, 2023

Antes de iniciar su sección del miércoles, El Monaguillo desvelaba la prohibición que el presentador le había impuesto en esta nueva temporada de El Hormiguero. «¿Lo puedo confesar?», le preguntaba el colaborador a Pablo Motos antes de exponerlo públicamente.

Tras la aprobación del presentador, El Monaguillo revelaba lo que Pablo Motos no le deja traer al programa: «Me he repetido un poco. Entonces me ha dicho que huchas no puedo traer, paraguas, llaveros y mantas. Todo eso no lo puedo traer», explicó el colaborador.

Sin embargo, El Monaguillo decidió saltarse esta prohibición y llevar al plató un paraguas, de esta forma, decidió vacilar a Pablo Motos con un paraguas para perros. Un objeto que enamoraba a Manuel Turizo y que se llevaba como regalo del programa para su mascota.