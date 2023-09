‘El Hormiguero’: Manuel Turizo confiesa cuál ha sido su último y sorprendente capricho

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3. El programa continuó la semana con la visita de Manuel Turizo, que acudió para hablar de sus grandes éxitos de este año, La Bachata o El Merengue, con los que entre los dos ya suma 17 discos de Platino.

Al comienzo de la entrevista, Pablo Motos quiso saber cómo era capaz de gestionar el éxito, «sin dormir», bromeó Turizo. Además, el artista reveló que apenas ha tenido vacaciones este año, pues los últimos meses se los ha pasado trabajando sin parar.

«Me dieron 10 días de descanso y me fui a Colombia, desconecté un rato y volví otra vez a seguir», afirmó Manuel Turizo, no obstante, asegura que está feliz con la época profesional que atraviesa, aunque apenas descanse. «Siento que cada vez que voy logrando más cosas, tengo que trabajar más para seguir superándome», señaló.

Le entregamos a @ManuelTurizoMTZ sus 12 discos platino con “La Bachata” y sus 5 con “El Merengue” #TurizoEH pic.twitter.com/HkcMspS1ez — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 27, 2023

Pablo Motos señaló que el precio del éxito que el artista está pagando es vivir entre aviones y hoteles. «Totalmente cierto, te toca viajar de un lado a otro. Si te gusta lo que haces lo disfrutas, pero si no te gusta es complicado y difícil. A mí me encanta», señaló Manuel Turizo.

Durante la entrevista, Pablo Motos preguntó al artista por su último capricho. «Lo último que me he comprado ha sido un reloj un poquito caro», reveló Manuel Turizo. «Decía que no me gustaba tanto, pero en mi interior sabía que sí me gustaba pero que no quería pagar lo que costaba. Y terminé convenciéndome y me lo compré», admitió.

A pesar de su éxito en la música, Manuel Turizo no cierra ninguna puerta profesional, por lo que en El Hormiguero habló sobre un posible salto al mundo de la interpretación. «Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Me han ofrecido cosas pero no se ha concretado nada. Si en un futuro hay una propuesta con la que yo me sienta conectado y en la que pueda aportar y hacerlo bien, la aceptaré», explicó el artista.