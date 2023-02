Harry Styles dedica unas emotivas palabras a sus ex compañeros de One Direction

El 2023 es el año de Harry Styles. En menos de 10 días, el artista británico se ha llevado dos Premios Grammy americanos y cuatro premios BRITs 2023, siendo además los galardones de las cuatro categorías más importantes de los premios británicos.

El cantante logró alzarse con cuatro estatuillas en las categorías Mejor Álbum Pop, Mejor Álbum del Año, Mejor Artista del Año y Mejor Canción. Un nuevo logro tan solo dos días después de haber sido el gran triunfador de los Grammy 2023.

Harry Styles no deja de hacer historia. Tras haber alcanzado un nuevo récord Guinness con su canción As it Was hace tan solo unas semanas, ahora ha vuelto a conseguir un nuevo logro, al ser el primer artista en 37 años en llevarse el premio al mejor disco tanto en los Grammy y en los BRITs.

No obstante, a pesar del éxito, Harry Styles no olvida sus inicios. El artista británico continúa teniendo muy presente sus comienzos en la música y así lo demostró durante uno de sus discursos en los BRITs, donde recordó su paso por X Factor y dedicó unas emotivas palabras a sus ex compañeros de One Direction.

Al subirse al escenario de los BRITs para recoger el premio a Mejor Álbum del Año, Harry Styles recordó en su discurso a todas las personas que habían hecho posible que él estuviese ahí en ese momento, entre ellos, los que fueron sus compañeros de banda.

«Quiero dar las gracias a mi madre por inscribirme en Factor X sin decírmelo. También quiero dar las gracias a Niall, a Louis, a Liam y Zayn porque no estaría sin ellos aquí», expresó Harry Styles en uno de sus discursos.

A pesar de la disolución de la banda, Harry Styles siempre ha expresado que guarda un buen recuerdo de aquellos años. Y tras alzarse con dos Grammys, dos de sus ex compañeros del grupo, Liam Payne y Niall Horan, no dudaron en dedicarle unas palabras a través de las redes sociales: «Te lo mereces hermano», «Muy orgulloso», escribieron, demostrando la admiración que sienten hacia su ex compañero.