Harry Styles se convierte en el gran triunfador de los Brit 2023 con cuatro premios

La pasada noche del 11 de febrero los fans de la música volvieron a ser testigos de uno de los eventos más esperados del año, los premios BRITs. La celebración anual a la música británica donde los mejores artistas del 2022 se reunieron en el estadio O2 Arena de Londres. Una gala que contó con un claro y gran triunfador, Harry Styles.

El artista de 29 años fue el encargado de abrir la 43º edición de los premios al ritmo de su hit mundial, As it Was. Una apertura de infarto que fue seguida a lo largo de la noche por actuaciones como la de Lewis Capaldi, David Guetta, Sam Smith y Kim Petras, entre otros artistas.

Presentado, nuevamente, por Mo Gilligan, el público fue testigo de cómo los artistas más sonados del pasado año se subían al escenario a recoger su ansiado galardón. Pero, el que marcó la diferencia, de sobremanera, fue Harry Styles. El cantante se convirtió en el gran ganador al llevarse un Brit en todas y cada una de las categorías en las que fue nominado, siendo un total de cuatro.

‘Mejor álbum por (Harry’s House)’, ‘Mejor artista’, ‘Mejor canción por As It Was’ y ‘Mejor artista de pop/R&B’ fueron las categorías que grabaron su nombre. Una noche inolvidable para el británico donde no dudó en agradecer el continuo apoyo de sus fans, su familia y todo su equipo.

Además, dejó claro que, a pesar de su éxito como solista, no olvida sus inicios. Pues, también quiso tener unas bonitas palabras de agradecimiento hacia sus compañeros de banda en One Direction. «Comenzaré agradeciendo a mi familia por ser los más amorosos y pacientes. A mi madre por inscribirme a X Factor sin que lo supiera, a Niall, Louis, Liam y Zayn, no estaría aquí sin ustedes”, destacó.

Una gala donde la música se convirtió en la gran protagonista del evento. Pero, donde Harry Styles, a pocos días de haber sumado dos Grammys más a su lista, volvió a demostrar el por qué es uno de los artistas masculinos más escuchados de la industria musical.