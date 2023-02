Harry Styles, el gran triunfador de los Premios Grammys 2023

La madrugada de este 6 de febrero el mundo entero volvió a ser testigo de uno de los eventos más importantes del año, los Premios Grammy. La 65º edición de unos galardones muy esperados por todos que contó con una estrella indiscutible que marcó, de sobremanera, nuestro pasado 2022, Harry Styles.

En el 2021 el cantante debutó en los premios y se coronó con su primer gramófono al ganar en la categoría de ‘Mejor Interpretación Pop en Solitario’ gracias a Watermelon Sugar. Este 2023 el artista de 29 años ha vuelto a brillar con luz propia en el certamen musical al contar bajo el brazo con un total de 6 nominaciones.

You’re back at it again, @Harry_Styles. ✨

The superstar added two more #GRAMMYs to his collection tonight. pic.twitter.com/GsnD1ypLxy

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 6, 2023