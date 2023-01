Harry Styles alcanza un nuevo récord Guinness con su canción ‘As it was’

Harry Styles se ha convertido en uno de los artistas indiscutibles del momento en todo el mundo. Tras lanzar su tercer proyecto discográfico como solista, Harry’s House, el nombre del británico ha estado posicionado en lo más alto de las listas musicales a nivel global.

Una imparable carrera profesional que en el último año ha compaginado con sus proyectos cinematográficos, como Don’t Worry Darling, un autentico éxito, tanto en taquilla como en las plataformas de streaming. Además, el artista ha hecho sold out en la mayoría de los países con su tour mundial

El éxito acompaña al artista británico, que ahora se ha posicionado como el autor de la canción más escuchada a nivel global. As it was se ha convertido en un himno mundial desde su lanzamiento en abril y ah0ra, ha logrado un nuevo récord Guinness.

It’s a new record for Harry Styles 💫 As It Was has been confirmed as the most streamed song on @Spotify in 2022 🤩https://t.co/ftvMQPRWR8 — Guinness World Records (@GWR) January 12, 2023

Spotify ha compartido esta semana que As it was, el primer single del nuevo disco de Harry Styles, ha conseguido en apenas 8 meses 1550 millones de reproducciones en todo el mundo. Después de estar diez semanas en el número uno en las listas del Reino Unido y quince en lo alto del Billboard Top 100 en los Estados Unidos, ha batido un nuevo récord.

As it was no se ha convertido en la canción más escuchada en Spotify, entrando en el récord Guinness, sino que también lo ha hecho en la lista ventas de singles del Reino Unido. Además, Harry’s House aparece en lo más alto de los discos más populares del 2022 en las listas de ventas.

De esta forma, Harry Styles continúa batiendo récords y sumando nuevos éxitos profesionales a sus espaldas, mientras sigue preparando la segunda parte de su nueva gira mundial, Love on tour, con la que regresará a España para alegría de todos sus fans.