La 65º edición de los Premios Grammy dejó grandes momentos para el recuerdo. Cada año, la noche de la música por excelencia es la excusa perfecta para que se junten en una misma sala las grandes estrellas de la escena musical global. Y uno de los reencuentros más comentados fue el de Harry Styles y Chris Martin.

El gran triunfador de los Grammy 2023 y el vocalista de Coldplay mantienen una gran amistad prácticamente desde los comienzos de Harry Styles en la música, cuando saltó a la fama con One Direction. Ambos británicos, desde el principio se entendieron a la perfección y no es extraño verles juntos cada vez que coinciden en algún evento.

No obstante, las fotos de Harry Styles junto a Chris Martin de Coldplay han sido unas de las más comentadas de la pasada edición de los Premios Grammy. Unas imágenes tras las cuales, muchos de sus fans esperan que finalmente se produzca la colaboración que llevan años esperando.

Chris Martin con Harry Styles en los #GRAMMYs pic.twitter.com/qmLF6Q0WBj — más Coldplay (@mascoldplay) February 6, 2023

Nada más lejos de la realidad, no hay noticias sobre una futura colaboración entre Coldplay y el intérprete de As it was. Cabe destacar además, que el intérprete de Harry’s House no es demasiado fan de hacer colaboraciones, de hecho, no ha realizado ninguna colaboración desde que comenzó su carrera en solitario.

Sin embargo, el cariño y la admiración mutua es evidente. Su abrazo en la ceremonia de los Grammy 2023 y la imagen del vocalista de Coldplay durante el discurso de Harry Styles al recoger uno de sus premios hablan por si solas, por lo que en un futuro si que podrían unirse para una colaboración.

Harry Styles se llevó a casa dos galardones por su disco Harry’s House. El artista triunfó como Mejor Álbum Pop Vocal y Disco del Año, siendo este último uno de los premios más importantes de la noche y de su imparable carrera en la música.