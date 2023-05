‘Got Talent: All Stars’ regresa con nuevo invitado tras su parón de la semana pasada

Got Talent: All Stars regresa con un nuevo programa esta noche en el que el jurado tendrá que valorar y dar el pase a la gran final a los participantes que salgan al escenario. Además, contarán con un famoso como miembro invitado del jurado que aportará su conocimiento.

Una semana después de que Telecinco tomase medidas para evitar la gran bajada de audiencia que provocó el huracán Blanca Paloma, se podrá ver un nuevo programa de estreno. Los espectadores pudieron ver el pasado sábado una recopilación de los mejores momentos de esta edición tan especial.

La repentina baja de Dani Martínez ha dejado un hueco, por lo que el programa ha decidido que sean varios famosos invitados los que cubran su puesto en las próximas semanas. Leo Harlem, Antonio Tejero, Jorge Blass y Dani Fernández fueron los primeros en acudir al programa, pero no serán los únicos.

Carlos Areces será el nuevo invitado de esta semana, ocupando la cuarta silla de la mesa junto a Paula Echevarría, Edurne y Risto Mejide. El artista multidisciplinar tendrá mucho que decir y que opinar ante las actuaciones que verá en el teatro.

Pero no solo estará en el programa para dar su opinión, también tendrá la importante labor de conceder su Pase de oro, que otorga el pase directo a la final a la actuación que más le guste. No lo tendrá fácil, ya que en este Got Talent: All Stars acuden los mejores de las ediciones internacionales del programa de talentos.

Areces es conocido por su faceta como actor, donde ha triunfado en programas como Muchachada Nui, La hora Chanante, La que se avecina, El Pueblo o las órdenes de directores de cine como Pedro Almodóvar. Pero su éxito no acaba ahí, ya que también triunfa junto a Aníbal Gómez en el grupo Ojete Calor, que se ha convertido en cabeza de cartel de numerosos festivales.

Got Talent: All Stars regresa esta noche a partir de las 22:00 h con una nueva entrega en Telecinco.