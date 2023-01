Edurne y Paula Echevarría reaccionan a la drástica decisión de Dani Martínez sobre ‘Got Talent’

Dani Martínez ha tomado una decisión totalmente inesperada tanto para sus compañeros, en especial Edurne y Paula Echevarría, como para la audiencia. El presentador de Martínez y Hermanos emitido en Movistar Plus+ ha publicado en su cuenta de Instagram su despedida del programa Got Talent tras cuatro años como jurado. Y todo para embarcarse en nuevos proyectos profesionales.

“Hoy os tengo que contar una decisión que no ha sido nada fácil, ha llegado el momento de dejar la silla de jurado de Got Talent. He vivido 4 temporadas apasionantes disfrutando del gran show de la televisión, ha sido una decisión personal y mía, valorando mi etapa de jurado ha llegado a su final para emprender nuevos retos. En esta decisión he contado con la comprensión tanto de la productora como de la cadena”, expresó. De esta manera, aclaraba todo tipo de dudas. Como era de esperar, aprovechó la ocasión para dar las gracias al programa por lo bien que le han tratado y se ha sentido durante todos estos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martínez (@danimartinezweb)

La cantante Edurne, tan solo unos pocos minutos después de ver la publicación, dejaba un mensaje en sus comentarios: “Te echaré de menos Martínez”, acompañado de un corazón. Un tiempo después, Paula Echevarría subía a su historia la publicación del presentador y añadía: “Harás lo que quieras porque eres el mejor (Y de León) Pero te voy a echar muuuuucho de menos HERRRRRMANO”. Una pequeña broma que tenían siempre entre ellos.

Muchos han sido los amigos que han querido mostrarle su apoyo en esta importante decisión y recordarle que le va a ir bien en todo lo que se proponga, uno de ellos, el jugador de baloncesto Rudy Fernández quién le escribía: “Pues ahí estaremos apoyándote”. Su compañero Florentino Fernández, que tantos momentos ha pasado junto a él, también quiso unirse: “Difícil decisión, pero lo que hagas siempre estará bien hecho”, comentaba.

Desde la cuenta oficial del programa de Got Talent también han querido mostrarle todo su apoyo y darle las gracias por los buenos años que les han hecho pasar: “Muchas gracias por todos estos años de risas y emoción! 🌟🛎️ ¡Te echaremos de menos, herrrrmano”! Por el momento Dani Martínez se va a centrar 100% a su programa Martínez y Hermanos y pronto se sumará a nuevos retos.