Florentino Fernández da a conocer el contrato millonario de Telecinco que decidió rechazar

Florentino Fernández visitó el pasado domingo el programa La Roca, presentado por Nuria Roca en LaSexta donde tuvo que contestar a preguntas muy atrevidas sobre su futuro profesional y su dinero. En especial un contrato que rechazó hace años a la cadena Telecinco de 100 millones de pesetas, cuando solo llevaba seis meses trabajando en televisión.

Nuria Roca y Florentino Fernández han trabajado juntos durante muchos años en televisión, sin embargo, la presentadora nunca se había atrevido a lanzarle esta pregunta: “Tengo muchas ganas de preguntarte esto, que nunca te lo he preguntado y mira que hemos trabajado tiempo juntos… ¿es verdad que llegaste ha rechazar en su momento un contrato de más de cien millones de las pesetas antiguas?”, preguntaba Nuria Roca de manera muy directa.

Flo al momento dijo que sí, pero de manera tímida al darle vergüenza contestar a esa pregunta: “No puedo ser contundente porque la gente va a decir, ¿peo estás tonto?”, contestaba entre risas. Entonces decidió que era mejor explicarlo al detalle: “Fue en el año 97 y llevaba seis meses en la televisión. Trabajaba realizando imitaciones en Esta noche cruzamos el Mississippi, el programa de Pepe Navarro que fue cancelado en Telecinco y que salió meses después en Antena 3”, comenzaba diciendo.

“Entonces subí al despacho de un directivo y me dijo que me quedara en Telecinco. Le contesté que yo estaba con Pepe Navarro y me dijo que él no iba a estar más allí y que me hacía una oferta. Yo en ese momento ganaba 380.000 pelas en nómina al mes lo que hoy en día serían 2.000 euros por hacer el gili****, pero claro tenía 23 años y venía de ser vigilante jurado y ganar 500 euros”, continuaba explicando.

El humorista contó que le empezaron ofreciendo 6.000 euros al mes y fueron subiendo hasta los 100 millones de pesetas en nueve meses. Al terminar la entrevista se fue a su casa del pueblo para decírselo a sus padres: “Mi padre que era conductor de autobuses se quedó flipando porque el ganaba una mierda, pero me dijo que preguntase que es lo que iba a hacer. Cuando se lo comenté a mi madre me dijo: El dinero está muy bien, pero en grandes cantidades es un cáncer”, en ese momento Flo entendió que no debía cogerlo y rechazó la oferta.

Sin embargo, Pepe Navarro se enteró de la oferta que le habían hecho y le hizo otra ofreciéndole un millón de pesetas al mes: “Lo firmé sin pensar y me pagó los nueve millones de pesetas, con los que me compré un descapotable”, terminaba contando entre muchas risas.