Nuria Roca sorprende al dar a conocer su peor experiencia laboral

Como cada fin de semana, ayer por la tarde se emitió La Roca el magazine informativo que presenta Nuria Roca todos los domingos desde de las 15:30 hasta las 20:00 horas. Entre noticia y noticia, colaboradores y presentadora de vez en cuando mantienen conversaciones.

Utilizando como gancho la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk y las excentricidades de este, la periodista Sara Ramos preguntó directamente a Nuria que cuál era el jefe más excéntrico que había tenido. La presentadora entonces explicó que, aunque había tenido “muchos jefes”, solo guardaba malas experiencias de uno de ellos. Esto ocurrió durante la etapa que trabajó en informativos en la que convivió con un mal ambiente laboral.

“El editor de los informativos no me dirigía la palabra”, explicó la presentadora. “Pensaba que yo era modelo y que me habían puesto ahí por guapa”, narró posteriormente cuando sus compañeros le preguntaron por las causas de esta ausencia de interacción.

“Al cabo de unos cuantos meses, como nadie me hablaba porque me hacían bullying, un día me dijo: ‘¿qué haces?’. Le contesté que estaba preparando el trabajo final de carrera. A partir de ahí, cuando supo que estudiaba, empezó a hablarme”, continuó contando. Con este cambio de comportamiento, el jefe de Nuria Roca quedó retratado y la presentadora confirmó sus sospechas del porqué nadie le dirigía la palabra.

Juan del Val, escritor y colaborador del programa presente en plató en ese momento, aseguró que “ese no era excéntrico, era tonto”. La valenciana afirmó que lo pasó regular durante esa etapa a lo que otro de sus colaboradores, Gonzalo Miró, añadió: “Luego te darías cuenta de que, para lo que tenía que decirte, mejor que no te dijera nada”. Y la verdad es que probablemente el hijo de Pilar Miró tenga razón. No hay que dejarse llevar por las primeras impresiones de una persona.