Nuria Roca sorprende al dar a conocer un trauma respecto a su físico

Como cada fin de semana, Nuria Roca ha dejado su silla de colaboradora en El Hormiguero para ponerse al frente de La Roca, el programa que presenta en LaSexta. Un espacio en el que en compañía de su marido, Juan del Val, o de Sara Ramos, abordan todo tipo de temas de la actualidad.

Sin embargo, en el último programa la presentadora dejó a todos sin palabras al confesar en pleno directo cuál es su gran trauma físico, el cual surgió desde que era pequeña y que solucionó para sentirse mejor consigo misma. Unas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie y con las que Nuria Roca quiso compartir su situación.

Todo comenzó cuando el equipo del programa puso un vídeo de una niña pegándose las orejas con pegamento porque las tiene separadas. Un audiovisual que la presentadora no dudó en comentar. “Todo lo que tenga que ver con orejas pegadas, no me gusta”, dijo. Unas palabras que despertaron la curiosidad de sus compañeros.

Debido a ello, Nuria Roca explicó que ella antes tenía también las orejas separadas y que era tal su complejo que decidió solucionarlo. “Yo me pegué las orejas, cuando tienes un trauma intentas buscar solución como sea”, ha reconocido. “Una cosa es que las hayas pegado y otras que el trauma continúe”, confesó.

Ahora, con los años, la presentadora se toma esta situación con más humor que cuando era una niña. Por ello, ha querido pedir algo a los espectadores que se encontraban viendo el programa y que estuviesen pasando por una situación similar.

“El pegamento que nadie lo use”, dijo. Ante ello, Nuria quiso mostrar sus orejas, ya que, a pesar de que suele ir con el cabello suelto en la mayoría de las ocasiones, también ha señalado que disfruta haciéndose recogidos.