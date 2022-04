Este pasado lunes, en ‘Ya son las 8’ tenía lugar un programa un tanto intenso, ya que en el plató coincidieron Marta Riesco y Gloria Camila. Era la primera vez que se veían tras el plantón de Antonio David Flores a su pareja el pasado viernes y la posterior ruptura.

La periodista ha asegurado que por el momento no habría hablado con su ya exnovio debido a que él mismo no le coge ni devuelve las llamadas telefónicas. Seguidamente, ha querido hacer una referencia la cual ha dejado a todo el mundo sorprendido, ya que la reportera asegura que entre el exguardia civil y Olga Moreno ha sucedido algo últimamente que habría marcado su relación.

A pesar de que la colaboradora no ha querido contar de que se trata: “Pasó algo evidentemente que me hizo pensar que no iba a venir. No puedo entrar porque no es mío. Estaba pasando allí pero no puedo contarlo”, unas palabras que han dejado un tanto confusa a Gloria Camila.

Por ello, cuando Marta Riesco dio a entender que la exmujer de Antonio David le habría molestado el gesto que tuvo al enviarle el ramo de flores por su cumpleaños, la hija de Ortega Cano sacó la cara por Olga Moreno: “Me sorprende mucho que Olga se meta en estos temas porque es una mujer que ha dejado claro que está haciendo su vida, respeta la de los demás”.

Asimismo, la hija del diestro continuaba su defensa a la sevillana: “Me sorprende que ella sea la culpable y la que llame a Antonio David y que eso sea el inicio de la decisión de él. Dudo que venga de parte de Olga”.

Tras escuchar a su compañera, Marta Riesco quiso matizar sus palabras y aclarar de nuevo, que en ningún momento culpa a la expareja de Antonio David Flores: “Solo le culpo a él de que no haya estado en un día tan especial. Yo no soy ninguna víctima. Al que culpo de que no esté aquí y por lo que yo paso un mal día es por él. No he explicado más allá de que ocurre algo. Pero no voy a contar lo que ocurre”.