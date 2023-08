‘Gladiator 2’ confirma que rendirá homenaje a la película original de Russell Crowe

Una de las películas más icónicas que ha dado el mundo del cine es sin duda Gladiator. La cinta protagonizada por Russell Crowe es un imprescindible que todo el mundo debería de ver al menos una vez en su vida. Hace tiempo se confirmaba que tendrá su propia secuela dirigida por Ridley Scott y a la cual de momento se le conoce como Gladiator 2.

Obviamente el miedo de todos los cinéfilos es que estropeen el legado de la original con esta nueva entrega, pero uno de sus protagonistas ha dado algunos detalles sobre ella y parecen augurar que esto no ocurrirá. Paul Mescal ha contado que la película pretende ser una especie de homenaje a la original del año 2000.

El actor ha concedido en una entrevista en la que habla sobre algunas cosas de la secuela y de su personaje, aunque no ha podido desvelar mucho. Algunos rumores apuntan a que el personaje que él interpreta sería un hijo ilegitimo de Maximus, el personaje interpretado por Russell Crowe en la primera, pero no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí ha podido decir es que ha tenido a libertad de poder hacer suyo su personaje ajeno a las presiones de su sucesora, por lo que se entiende que no será un producto atado necesariamente a las tramas de Gladiator original.

Esto es lo que Paul Mescal ha contado específicamente a la revista Esquire: “No puedo contarte lo estresado que estoy hablando de esta película en particular, más que nada porque es la más grande que he hecho”. Anteriormente, el intérprete ha aparecido en otros filmes y series como Aftersun o Normal People. “Estoy realmente emocionado, pero es difícil apartarse del legado de la primera película. Creo que esta está muy bien escrita y que rinde homenaje a la primera, pero creo que en esta ocasión he podido adentrarme en ella y hacerla mía”, se ha sincerado en la medida de lo que ha podido.

El estreno de Gladiator 2 está previsto para el 22 de noviembre de 2024 si todo marcha según lo previsto. Otros actores que aparecerán en esta secuela serán Pedro Pascal, Connie Nielsen, Joseph Quinn o Denzel Washington.

