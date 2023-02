Gisela desvela el motivo por el que mantuvo en secreto su relación con David Bustamante

La exconcursante de Operación Triunfo 1, Gisela Lladó, ha reconocido por primera vez su relación junto a David Bustamante durante su participación en el programa. Lo que era un secreto a voces por fin ha sido confirmado y es que, en su momento, toda la audiencia sabía que lo que los dos tenían era algo más que una simple amistad.

La artista ha asistido como invitada a un programa de la televisión catalana en la que acabó contando su experiencia durante la academia y algún detalle más: «Pasaron cosas, éramos muy jóvenes, con las hormonas revolucionadas». Además, aseguró que en el momento no quisieron publicar su relación pues se les iba a conocer únicamente por eso y no por su talento o su música.

Gisela y Bustamante (OT1). pic.twitter.com/VtTkPXOA29 — Alex McKenna (@makenalx) November 29, 2017

Gisela ha anunciado que mantuvieron una relación no solo dentro de la Academia, sino que cuando salieron del programa la relación duró más tiempo. Al preguntarle por si mantuvieron relaciones sexuales no quiso contestar: «Esas cosas yo no las voy a decir», comentaba un tanto molesta. A pesar de que la relación más comentada durante Operación Triunfo 1 fue la de Chenoa con David Bisbal, que a día de hoy sigue en boca de muchos, parece que hubo muchas parejas más.

«Queríamos que se nos conociera y se hablara de nosotros por nuestra profesión, no por otros asuntos», explicaba. La artista Gisela tocó el tema de la petición de Chenoa para hacer una sesión junto al productor Bizarrap tras tu último single con Shakira: «No es que haya reproches, pero siempre hay cositas que explicar», dejaba caer. Por último, la cantante ha asegurado que no mantiene ninguna relación con David Bustamante pero que cuando le ve no tiene ningún problema en saludarle.