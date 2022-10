‘Operación Triunfo’: cruce de reproches entre concursantes de la edición de Pablo López

Operación Triunfo 2008 vuelve a dar de que hablar. Catorce años después, algunos concursantes de la edición siguen opinando sobre las tensiones que existían tanto entre concursantes como entre el jurado. Esta vez la implicada ha sido Esther Aranda, la malagueña ya había arremetido contra el concurso varias ocasiones en sus redes sociales.

La ex triunfita se sentó a hablar en el podcast de Malbert, Querido hater. En él criticaba tanto a la ganadora de la edición, Virginia Maestro, así como a un miembro muy importante del jurado.

Esther Aranda habla sin filtros: “Risto no era ahí el más malo, Noemí Galera era para echarle de comer a parte, luego quiso lavarse la imagen con el #OTNoEsOdio” Programa completo con 30 días gratis aquí: https://t.co/2m5A2AdtZq #QueridoHater #escuchaloenpodimo pic.twitter.com/9X7gyyieNx — MALBERT (@ItsMalbert) October 19, 2022



El miembro del jurado del que hablaba era Noemí Galera. Esther comentaba que la persona más mala del jurado no era Risto Mejide ni mucho menos. “Había otro que estaba para echarle a comer aparte», expresaba la cantante.

“Noemí tampoco era muy bella persona ella. Aquí ahora nos queremos limpiar la imagen, todavía me acuerdo del OT no es odio, ¿Qué Operación Triunfo no es odio? Entonces que era, un p*** circo”, decía Esther muy enfadada.

Pero no todo queda aquí, también arremetió contra los concursantes de su edición, en especial con la ganadora, Virginia Maestro. Confesó que todavía existía un grupo de WhatsApp de la edición y que había dos personas que no estaban dentro del grupo: Virginia y Pablo López.

Esther Aranda: “Vozarrón el mío. Lo mismo yo hubiera ganado OT si no hubiera dicho de irme” Programa completo aquí: https://t.co/2m5A2AdtZq #QueridoHater #EscuchaloEnPodimo pic.twitter.com/diGQAGjJ5s — MALBERT (@ItsMalbert) October 19, 2022



“A Virginia no la ha querido meter nadie en el grupo, bueno, algunos sí, pero es que esta muchacha no pinta nada aquí. Para mí es una mustia y siempre lo ha sido, tiene la misma gracia que una lechuga. Si no me hubiese ido del concurso, lo mismo hubiera ganado”, comentaba Esther de malas formas.

Ante estas acusaciones los concursantes de la edición no tardaban en salir en defensa de la ganadora de la edición. El primero de todos fue Manu Castillo “Corazón… todos os adoramos a todos, pero… 19 de octubre de 2022, estoy ya cansado de este tema eh”, subía a su cuenta de Twitter.

Corazón.. todos adoramos a todos, yo el primero… pero… 19 de Octubre de 2022…?

Estoy ya cansado de este tema eh?

Como nota: No todxs están en el grupo.. y lo q se cuenta no es algo consensuado.

Al final se me irá la olla y seré el nuevo cancelado d España… 🤣 #QueridoHater https://t.co/1yGzB6POuU — Manu Castellano (@manucastellano_) October 19, 2022

Como no podía ser de otra forma, Virginia Maestro respondió de una manera muy sencilla a las acusaciones que había recibido, pues le bastaron dos líneas para defenderse y no entrar en la pelea: “Lo mismo hubiera… Lo mismo no”.

Para cerrar el tema de una vez por todas quiso dedicar unas palabras a todas las personas que no dudaron un solo segundo en apoyarla durante su etapa en Operación Triunfo, programa que cambió su vida por completo.