‘First Dates’: un soltero independentista sentencia a su cita por «hablar mucho castellano»

Dicen que uno de los mayores retos en la vida es encontrar a tu media naranja. Por ello, en First Dates continúan facilitándoles el trabajo a los solteros, o al menos intentándolo. Sin embargo, a veces las citas no salen según lo esperado y los gustos políticos terminan siendo un fuerte inconveniente.

Una situación de este calibre se pudo ver con la cita de Aleix, un joven de 19 años originario de Girona. Estudia educación física y llegó al restaurante del amor con un prototipo de chica muy claro. «Que sea catalaneta. Tampoco soy muy radical en esto (…) Que me hablase catalán, le guste el catalán y que amara Cataluña como la amo yo», dijo en su presentación.

Su cita fue Abril, una joven de 18 años que estudia peluquería. Antes de presentarle a su acompañante, Laura Boado le hizo la pregunta del millón. «Antes de nada, ¿de dónde eres?», preguntó debido a los requisitos del soltero. Ante ello, la soltera le respondió que era de Barcelona. «¡Perfecto, la tenemos!», exclamó la camarera.

El primer encuentro entre Abril y Aleix fue bastante controvertido, pues no tardó mucho en salir a la palestra las diferencias de los solteros. El comensal, como buen amante del deporte, no comprendió que su acompañante no le gustase realizar algún tipo de actividad física. Pero, el verdadero problema llegó cuando debatieron sobre hablar castellano o catalán en Cataluña.

Por su parte, la joven le explicó que ella utiliza las dos lenguas en su día a día y que no hay nada de malo en ello. Pero, Aleix no estuvo de acuerdo. «Podría ser catalaneta pero no me habla catalán. Ni le he notado el acento», comentó a las cámaras del programa.

Aleix en First Dates: «Yo soy de Cataluña, Cataluña. Soy de izquierdas. Quiero la independencia de Cataluña»

Para el soltero, hablar catalán es un requisito indispensable y no dudó en dejárselo saber a la chica. «Me he dado cuenta de que para él era muy importante que yo fuese catalana (…) A mí el hecho de que fuese catalán me venía bien por el hecho de que estuviera cerca, pero no por el hecho de que sea catalán», comentó Abril.

Lejos de dejarlo ahí, el soltero tampoco dudó en comentar sus preferencias políticas. «Yo soy de Cataluña, Cataluña. Soy de izquierdas. Quiero la independencia de Cataluña», señaló. «Es que a mí la política me da igual. Quiero a España, Cataluña y que sigan siendo del mismo territorio. Pero no va más allá de la política», respondió ella, por su parte.

En el ámbito musical también tuvieron sus diferencias. Mientras Abril le explicaba que adoraba escuchar reggaeton y la música de Quevedo, Aleix le dijo que solo le gustaba la música catalana. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, no hubieron demasiadas sorpresas.

«Yo me siento muy bien hablando en catalán y tú me has destacado que hablas mucho castellano y por eso no tendría una segunda cita», le dijo el soltero al negarse a una segunda cita. Alba, por su parte, tampoco se quedó con ganas de seguir conociendo a su acompañante.