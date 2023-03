‘First Dates’: Sergio deja sin palabras a su cita al confesarle su curioso mote

Como cada noche, una nueva tanda de solteros ha acudido al restaurante de First Dates para intentar encontrar el amor. Dos de los comensales han tenido una cita que ha tenido un tenso final, pero que anteriormente les ha permitido compartir risas.

Sergio es un cocinero de 23 años de Almería que busca un hombre activo y que haga deporte. Se define como sincero, cariñoso y con ganas de hacer planes y vivir la vida. La mayoría de sus relaciones han sido cortas y busca algo más duradero. Además, ha explicado que por su apariencia delgada todos los que le conocen le llaman Raspa a raíz de su semejanza “a la raspa de un pescado.

Sergio confiesa cuál es su mote y desata las risas de Alfonso: “Yo le veía más Peter El Anguila”#FirstDates6Mhttps://t.co/nnxcRNCbVA — First Dates (@firstdates_tv) March 6, 2023

Su cita en el programa ha sido Alfonso, un chico de Jaén que se define como “muy cariñoso y un poco loco”. Ha confesado que es bisexual y que le costó tiempo atreverse a expresarlo libremente. Al almeriense le gustó físicamente su cita, pero el jienense no ha opinado lo mismo: “No me ha llamado la atención su físico porque me gustan más rellenos”.

La vida está llena de casualidades y ha decidido que durante la cena Alfonso se atragantara con una espina de pescado. El cocinero ha aprovechado el momento para hacer una broma sobre su mote: “Ahí salgo yo. Ya está la raspa ahí. Me suelen llamar raspa porque soy como una raspa de pescado”. El de Jaén no ha podido evitar reírse y ha opinado sobre qué le parecía el sobrenombre de su cita. “Yo le veo como un pescado porque está muy delgado, es normal que le digan raspa. Yo pensaba que le iban a decir Peter El Anguila, pero sí él dice que es El Raspa…”, comentaba a las cámaras de First Dates.

En la decisión final la cosa se puso tensa. Sergio ha rechazado a Alfonso por ser bisexual y no hacer deporte. “No me hace gracia, porque yo busco que sea gay. Que le gusten solo los hombres, como a mí”, se sinceró el almeriense. Por su parte, el jienense lo rechazó por su físico, no sin antes responder a su acompañante que no se le notaba nada que hacía deporte. “Yo no tendría una segunda cita porque no me atrae físicamente para nada. Como amigos todo lo que quieras, pero no he encajado para algo más”, ha afirmado el joven.