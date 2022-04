Una noche más, ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Ramón y Maca. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones, algunos comensales suelen advertir a sus citas de su fuerte temperamento, para que luego, en el caso de que aposten por continuar conociéndose, no haya sorpresas. Una fórmula que Maca realizó con Ramón, quien quedó completamente sorprendido por la advertencia de la comensal.

«Salto enseguida, te arranco la cabeza y luego ya lo pienso. También soy un poco caprichosa de esto ahora, porque yo quiero», afirmó la toledana. Respecto a Ramón, el madrileño se presentó a sí mismo como una persona inquieta. «No sé estar quieto, si llevo diez minutos en el sofá, seguro que se me ocurre algo para no aburrirme», explicaba.

La primera toma de contacto entre los comensales tuvo lugar en la barra de ‘First Dates’, lugar donde Maca confesó cómo cree que será la alimentación del mundo en el futuro. «La alimentación del futuro va a ser vegana. No será de hoy para mañana, pero llegará a serlo. Los animales de uso para consumo se terminarán extinguiendo, como las vacas», señaló.

Fue ya en la mesa del restaurante donde el comensal se empezó a dar cuenta de la arrolladora personalidad de Maca. «No soy una balsa de aceite y salto a la primera. Luego lo pienso y veo que me he pasado. Una de las cosas malas que tengo es que, tenga razón o no, siempre espero que el contrario venga a mí. Soy difícil», le comentó la comensal.

Unas declaraciones a las que Ramón respondió: «Tiene que ser como ella quiera, como lo tenga en la cabeza. Eso me ha acojonado, así de claro». No obstante admitió que «es verdad que, en pareja, busco alguien que sepa lo que quiere». Eso sí, a pesar de ser una cita directa y sin filtros, las advertencias de la toledana no asustaron al madrileño.

En la decisión final, el comensal aceptó volver a tener una cita con la mujer porque «me ha encantado físicamente y tenemos muchos puntos en común». Maca, por su parte, también quiso volver a quedar con Ramón porque «he estado muy a gusto con él». Palabras con las que concluyeron su paso por ‘First Dates’.