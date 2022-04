Las cenas en el restaurante de ‘First Dates’ dan mucho de sí y no son pocas las veces que se descubren cosas que sorprenden al intentar encontrar aspectos en común. Sin embargo, el entusiasmo de Marina, una joven gaditana de 26 años, dejó boquiabierto a Verdu, un sevillano, este pasado martes 12 de abril.

El chico fue el primero en pisar el plató del programa de Cuatro: «Como buen andaluz me gusta la fiesta, el salir, estar con mis amigos, tomar cervecitas… la guasa que tenemos», fueron sus palabras de presentación antes de contarle a Lidia Torrent sus aficiones. «El Betis es lo primero, es sagrado. Quien me quiera lo tiene que hacer con mi equipo, aunque sea sevillista. También me gusta jugar a la PlayStation con mis amigos», admitió el mozo de almacén.

La de Cádiz no quiso quedarse atrás y le dejó claro que «tengo 58.000 aficiones. Me encanta el fútbol, por ejemplo. Todo lo que sea hacer cosas me gusta, no tengo aficiones fijas. La aventura es la principal». Marina estaba muy nerviosa, pero el gesto de Verdu de tocarle la pierna para tranquilizarla no fue de su agrado: «De primera toma de contacto me cuesta mucho el contacto físico».

Una vez sentados en el restaurante más famoso de la televisión, ella quiso indagar un poco y le pregunto por algo chungo sobre él y el sevillano se mostró dudoso con la pregunta. «Del tipo, siempre me huelen los pies, algo chunguísimo. Yo, por ejemplo, me saco muchos mocos. Disfruto haciéndolo y tirándolos», le confesaba la andaluza a su cita. No obstante, Verdu supo salvar el momento diciendo que «la gente no lo dice, pero lo hace el 99% de la población».

Tras acabar de cenar, se dirigieron al reservado, donde el seguidor del Betis le mordió el cuello y ella no volvió a reaccionar bien: «Eso me pasa en la calle y le arreo una…». Una vez acabada la cita, tuvieron que decidir si tener una segunda o no y él optó por el sí porque “me lo he pasado muy bien con ella”. Marina, también quiso tener otra cita fuera de ‘First Dates’ «para ir a ver un partido del Betis, que lo tenemos pendiente».