El pasado lunes 13 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. El restaurante más famoso de la televisión volvió a abrir sus puertas para recibir a unos comensales que llegaban dispuestos a encontrar a su media naranja. Una de las grandes protagonistas, sin lugar a dudas, fue Macarena.

El primero en llegar al restaurante fue José Luis, su cita. Carlos Sobera, al verle entrar, se quedó completamente impactado con su altura, ya que prácticamente superaba los dos metros. “Lo más cansado es que me repitan, por mi altura, que si juego al baloncesto”, confesó al presentador de televisión.

Poco después llegó a ‘First Dates’ la sevillana, que aseguraba que “la elegancia es muy importante para mí, no me gusta marcar ni enseñar el escotazo”. Eso sí, hizo una confesión que dejó sin palabras a los espectadores del programa de Cuatro: “Mi madre me pegaba palizas de pequeña porque no usaba bragas”.

Macarena: «Mi madre me daba cada paliza de pequeña… Porque yo no uso bragas. Todo lo que tiene orificios tiene que transpirar… aire…» 🩲 Nadie podrá decir que Macarena está falta de argumentos. ¡De eso nada! 😉👍 #FirstDates13S @firstdates_tv pic.twitter.com/F5Xrh28xqR — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) September 13, 2021

Ella quiso explicar el por qué no le gustaba usar bragas: “Si a ti te tapan la nariz y la boca ¿qué pasa? No puedes respirar, te ahogas. Lo mismo le pasa a todo lo que tiene orificios. Tienen que transpirar, necesitan aire”. Lejos de que todo quede ahí, Macarena fue a más: “¿Por qué se tienen que llevar bragas? ¿Quién lo dice?”.

La informática reconoció que “yo no las uso. Soy feliz y nunca he cogido infecciones, me encanta. En verano me pongo vestidos cortos y no tengo ningún problema”. Eso sí, añade algo más: “Tengo cuidado para que no se me levante, pero si lo hace tampoco pasa nada. Las mujeres tenemos todas lo mismo”.

En la cena, los dos hablaron de su altura y de que a veces suponía un problema para encontrar pareja. Cabe destacar que discreparon en el tema de tener hijos ya que José Luis sí que quería tenerlos “porque soy muy niñero”. La sevillana, por su parte, dejó claro que “no tengo hijos ni quiero tenerlos”. En la decisión final, Macarena sí quería tener una segunda cita con José Luis mientras que él decidió no tenerla: “Es una mujer guapa y agradable, pero la distancia es un paso insalvable y que no quiera tener hijos, que para mí es algo importante, hace que no pueda ser”.