Una noche más, Cuatro emitió una nueva entrega de ‘First Dates’. El dating show más famoso de la televisión, regresó con un programa en el que como en la vida misma, unas citas salen bien y otras no tan bien. Pero sin duda, el comensal que más dio que hablar fue David.

Tras su entrada en el restaurante de ‘First Dates’, David demostró que había llegado al programa con las cosas muy claras, y es que el joven se presentó con una lista de cosas que quería que tuviera la persona con la que compartir su vida.

David llegó con demasiados requisitos para su futura pareja, sorprendiendo incluso a los integrantes del equipo del programa con sus exigencias. Lidia Torrent, tras recibirle en el restaurante, se interesó por saber por que nunca había tenido pareja, a lo que él contestó con sus exigencias a la hora de conocer a una persona.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ¡Las puertas de #FirstDates10S ya están abiertas! ❤ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/jSgkcwXAfB — First Dates (@firstdates_tv) September 10, 2021

Tras esta pregunta, Lidia Torrent se interesó por saber cómo quería que fuera la persona que iba a conocer en el programa. «Una persona que sea decidida, con visión a futuro, cariñosa, que se preocupe por mí, pero no hasta el punto de absorberme», expresó David.

«Claro, por eso no has tenido pareja porque me están escribiendo la cara de los Reyes Magos», le dijo Lidia entre risas tras escuchar los requisitos con los que había llegado al programa.

En ese momento, David conoció a Daniel, el joven con el que iba a cenar esa noche. Y aunque la cita empezó bien, los comensales no congeniaron tanto como para querer tener una segunda cita fuera del programa.