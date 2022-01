Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Joe y Kilian. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Nada más llegar, Joe fue el centro de todas las miradas. De hecho, el propio Carlos Sobera no pudo evitar preguntarle por lo que tenía en la cara. «Eso que tienes ahí, nunca lo había visto…», le comentó el presentador. Al respecto, Joe le dijo que son «unos implantes transderma, por debajo tiene una placa mucho más grande de lo que se ve».

«¿Cómo que una placa?», exclamó el presentador sin dar crédito. «Cree un órgano artificial para poder sentir la ecolocalización y aquí es donde he aplicado el motor», le explicó el comensal. «Percibes un poquito más de la cuenta. En vez de usar el 10% del cerebro como solemos utilizar, el órgano amplía esa percepción», añadió.

Su cita de la noche fue Kilian, una persona no binaria de 25 años que no se identificaba con los pronombres masculinos. «En mi cabeza los relaciono con el hombre, que para mí ha sido una figura opresora que me ha hecho sentirme ‘incómode’», indicó el comensal.

Como no podía ser de otra forma, durante la velada Joe le explicó la función de los adornos de su cara al joven. Sin embargo, a pesar de tener una cita de lo más amena, Kilian se sintió un poco descolocado cuando el joven se quedaba algunos momentos mirando a un punto fijo. «No lo entiendo, pero lo respeto», admitió.

Tras ello, Kilian quiso impresionar a Joe con un «baile conceptual» que no dejó a nadie indiferente. Al final de la noche, el madrileño confesó que no veía futuro a una relación con él. «Afectivamente no me surge tener una segunda cita con Joe, pero sí que tenemos muchas cosas en común y molaría seguir en contacto», explicó. Por su parte, Joe comentó que: «como amigos compartimos intereses y podríamos pasarnos horas hablando».