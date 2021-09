El pasado lunes, el restaurante más famoso de la televisión volvía a abrir sus puertas para recibir a nuevos comensales. Entre otras muchas personas pudimos conocer a Carlota y Javier que llegaban a ‘First Dates’ con las ideas muy claras y con muchas ganas de encontrar el amor.

El primero que llegó al restaurante fue Javier. El estudiante de Estadística se mostró de lo más contundente con Carlos Sobera: “El sexo es una guarrería y un esfuerzo, aunque entiendo que a la gente le guste”. Además, añadió: “Si quieres sudar y que otra persona te sude encima, si quieres fluidos corporales y cosas… Vete al gimnasio”.

En cuanto a su participación en ‘First Dates’, Javier reconoció al presentador que “vengo buscando a una chica divertida porque me considero, quitando a Chiquito que en paz descanse, de las personas más graciosas que conozco”. Es más, dejó muy claro que “soy el más gracioso de todos mis amigos”.

Poco después llegó Carlota. La de Zaragoza venía con las ideas muy claras: “Mis amigas me dicen que ligo muchísimo porque llamo la atención, pero si coges a las criaturas que ligan conmigo…. Entre bohemios, intensitos… Es gente muy pesada y no encuentro a nadie normal”. Unas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie.

Desde el primer instante en que las miradas de Javier y Carlota se cruzaron no faltaron las risas. La joven, una vez ya en la mesa, reconoció que quería a alguien muy especial pero no intenso. Además, dio detalles de un aspecto concreto de su pasado: “Fui emo tacona, pero ahora soy un poco gótica culona. He evolucionado con los años”.

Para sorpresa de Javier, la de Zaragoza fue más allá: “Me sé maquillar bien y tengo sentido del ridículo, cosas que pasan con la edad y te enseñan en la Universidad del Opus”. En la decisión final, el madrileño dejó claro que sí quería una segunda cita con Carlota: “Me lo he pasado muy bien y es una persona muy divertida”. Ella estuvo de acuerdo: “Me he reído mucho con él”.