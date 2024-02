Isa desvela en ‘First Dates’ el sexual motivo por el que no necesita a un hombre a su lado: «Para eso está el Satisfyer»

Como ya es habitual en el prime time de Cuatro, First Dates continúa su andadura por la parrilla televisiva española de la mano de sus solteros. El pasado miércoles 31 de enero los espectadores de la cadena española tuvieron la oportunidad de conocer a comensales tan peculiares como Isa.

«Soy una persona muy alegre, extrovertida, independiente y me apunto a un bombardeo. Y también tengo mucho carácter», dijo en su presentación. La comensal fue la primera en llegar al restaurante del amor, por lo que habló un poco con Laura Boado mientras esperaba a su cita.

La magia late en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates31E en directo en @cuatro 📺 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/0OqTLHx7B6 — First Dates (@firstdates_tv) January 31, 2024

De esta manera, la camarera le preguntó a la soltera cuándo había sido su última cita con un hombre. Una cuestión con la que Isa se sinceró. «Hace bastante ya… he conocido gente, pero no que merecieran la pena como para algo más. Busco un chico sincero, alegre, independiente», explicó.

«En una relación me entrego, pero es muy difícil, no me vale cualquier persona, y más siendo madre, porque es más complicado encajar con alguien», agregó. Un tema muy importante para la soltera, quien dejó claro que sabe muy bien lo que quiere y lo que no en su vida. «Soy feliz como estoy ahora mismo, no necesito un hombre al lado. Si viene alguien, que cumpla esas cosas y me complemente. Si no, tan contenta», afirmó.

Isa en First Dates: «Hoy en día hay Satisfyer de todos los tamaños y colores»

Asimismo, Isa quiso dejar claro lo que opina de tener pareja hoy en día. «Me acuesto y me levanto muy feliz en mi casa, que no lloro por nadie ni echo de menos nada, hoy en día hay Satisfyer de todos los tamaños y colores», dijo sin filtros. Fue entonces cuando conoció a su cita, Jesús, un policía local apasionado por los tatuajes.

«El uniforme ayuda a ligar, la verdad. Además, soy una persona muy activa a la que le gusta hacer deporte», explicó el soltero en su presentación. Sin embargo, la primera impresión entre los comensales no fue la más positiva, al menos, para la gaditana.

Isa no se corta y le confiesa a su cita de #FirstDates31E su primera impresión: “Que personaje, por Dios”https://t.co/pkIPaQmHTg — First Dates (@firstdates_tv) January 31, 2024

«¡Qué personaje es este!», exclamó al ver el rostro tatuado de su cita. «Me encantan los tatuajes, pero le ves los de su cara, y no me gustan», admitió. Una vez en la mesa, ambos comenzaron a hablar de sus gustos y aficiones. Asimismo, en cuanto a relaciones pasadas se refiere, Isa se quedó perpleja con la historia de Jesús.

Al parecer, al soltero le engañó su última pareja, que tenía 23 años (él 37). «No entiendo qué hacía él con una chica que está en edad de salir y disfrutar», comentó Isa sin dar crédito. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, el murciano si quiso tener una segunda cita con la soltera.

«Es muy guapa, y como persona vale mucho», señaló. Pero, la gaditana no opinó lo mismo. «Si te ve mi padre llegar con esos tatuajes en la cara…», dejó caer a modo de conclusión.