‘First Dates’: la inesperada reacción de una soltera al final de su cita

Encontrar a la pareja ideal se ha vuelto todo un reto en pleno 2024. Por ello, muchos solteros han decidido dejar su futuro sentimental en manos del equipo de First Dates. El popular show de citas a ciegas continúa ayudando a sus participantes a encontrar el amor, aunque no siempre sale bien.

De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteras como Inés, de 46 años. «Estuve a punto de casarme pero al final se suspendió la boda. Se anuló. Quedaban unos meses pero estaba todo preparado (…). Todavía podría casarme por la iglesia y mi boda ideal… Como soy yo. Al aire libre, con damas de honor, con banquetas…», comentó en su presentación.

💘 ‘First Dates’, LO MÁS VISTO de @cuatro con 3.019.000 espectadores únicos (7% y 941.000) SUPERA a su competidor en casi un punto de distancia pic.twitter.com/cFrKPd4462 — Mediaset España (@mediasetcom) May 8, 2024

Respecto a lo que busca en un hombre, la participante lo tiene muy claro. «Que no sean unos muermos. Y que tengan mucha empatía. He estado con algún ‘feucho’ y los veo los más adorables del mundo. Necesito reírme, quiero reírme y la persona que tengo al lado que me haga reír, que me descojone con él», señaló.

Fue entonces cuando Óscar, su cita, llegó al restaurante de First Dates. El comensal se presentó en el programa dejando claro que nunca ha tenido un prototipo de mujer, pero no pudo evitar quedarse encantado con Inés. «No tengo un prototipo, pero si lo tuviera, sería como Inés», confesó a las cámaras del formato.

Para Inés, y por muy simpático que le pareciese, la estatura de Óscar fue todo un problema. «Lo he visto muy bajito para mí. Lo mismo que me da igual que sean feos, me gusta que sean altos», manifestó. Los nervios reinaron durante toda la cita, pero en la decisión final del programa ambos lo tuvieron muy claro.

La decisión final de Óscar e Inés

«Yo no tendría una segunda cita con Óscar. Me ha parecido una persona increíble, me he reído muchísimo en la cita. Hemos estado los dos muy nerviosos, pero sí es verdad que no es el perfil de persona que busco», confesó Inés a las cámaras de First Dates.

Óscar, por su parte, fue honesto. «Yo sé que no pega ahora, pero uno de mis valores es la honestidad y tengo que ser honesto. A pesar de que has dicho primero que no, yo sí tendría una segunda cita contigo porque pienso que bajo mi punto de vida sí podríamos tener…», comenzó diciendo. Pero, sus palabras fueron interrumpidas por la risa de Inés.

La situación se tornó, poco a poco, incómoda. De hecho, tuvieron que intentar grabar varias veces la misma conversación. Aún así, Inés no pudo contener su risa. Por ello, Óscar se vio obligado a pararle los pies. «No te rías… Te están enfocando. Si te ríes… No puedes salir así, joder», le dijo.

«Dale un poco de agua. No quiero que salga descojonándose…», insistió el soltero. «Me vais a matar… No me estoy descojonando de ti», aclaró ella. «No te enfades, es que cuando me da un ataque de risa… Es la tensión», agregó. Al final, tras varios intentos y disculpas, el momento de la decisión final fue grabado. «Pues nada, lo siento mucho y estoy abierta a tomar algo. Sin nervios y tranquilos los dos», sentenció Inés como despedida.