Arranca la semana en First Dates. El popular restaurante del amor ha vuelto a abrir sus puertas para recibir a sus nuevos participantes. Un encuentro donde los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a solteras como Rocío.

La empleada de gasolinera malagueña se presentó en el formato como una mujer tórrida, pasional y muy detallista. No tiene problemas a la hora de ligar y conocer a nuevos pretendientes. Pero, tiene muy claro que busca a un hombre activo, con tatuajes y aficionado al flamenco.

Su cita fue Roberto, un camarero de Marbella que se considera muy «alegre y cachondo». El primer encuentro entre la pareja de solteros fue un poco contradictorio. Pues, mientras el comensal manifestaba estar encantado con Rocío, ella no pudo decir lo mismo. «Es normalito, una cosa del montón», señaló.

En la mesa, los participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición. Fue así como descubrieron que a ambos les apasiona el flamenco, han tenido relaciones largas y les gustan los tatuajes. Una serie de detalles que hicieron que la participante viera con otros ojos a su cita.

«Al principio de mi cita, no era lo que yo buscaba, pero cenando y hablando con él, me he dado cuenta de que es lo que yo busco. No solo hay que fijarse en el físico», comentó Rocío. La conexión entre la pareja de solteros era evidente, por lo que el equipo del programa les propuso jugar a un juego donde tenían que responder a diferentes preguntas sexuales.

Roberto en First Dates: «Yo soy muy salvaje»

Durante este encuentro, Roberto le confesó que nunca había hecho un trío. Pero, lo que nunca se imaginó el soltero fue la respuesta que le daría Rocío. Pues, sin ningún tipo de miramientos, la comensal le contó que ella había hecho un cuarteto. «Éramos dos chicos y dos chicas y fue una buena experiencia. Es que hay que probar de todo en esta vida», declaró.

Una confesión con la que la participante le dejaba claro que es muy activa sexualmente y buscaba lo mismo en su futura pareja. «Yo soy muy salvaje», le afirmó el soltero. Asimismo, y respecto a sus fantasías intimas, la comensal le contó que ya lo había probado todo. Pero, le gustaría hacer un cuarto de sadomasoquismo.

Al concluir la velada, y tras un encuentro donde no faltaron las risas, los besos y el baile, llegó el momento de la decisión final. De esta manera, ambos participantes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa. Un rotundo «sí» a una segunda cita con el que el equipo de Cuatro volvió a triunfar.